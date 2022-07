The 2022 NHL Entry Draft begins on Thursday, and EOTP has been keeping track of most of the rankings to come out ahead of the draft.

Some rankings have more correlation to how the draft will unfold than others, and no rankings are perfect so we combined 15 of the most respected draft rankings and used a modified average of them to get our own rankings.

This is our seventh year doing this. Last year out of the 163 ranked players, 138 (84.7%) were drafted. Only one of the top 100 players was not drafted, 87th-ranked Peter Reynolds.

History of EOTP’s Consensus Draft Rankings YEAR PLAYERS CORRELATION DRAFTED % 217 DRAFTED % YEAR PLAYERS CORRELATION DRAFTED % 217 DRAFTED % 2016 106 0.7924 94.34 N/A 2017 315 0.7674 80.18 67.28 2018 264 0.7594 81.11 72.35 2019 140 0.8269 92.86 N/A 2020 257 0.7365 81.11 73.73 2021 163 0.7739 84.66 N/A 2022 151 N/A

Previous Rankings:

2017

2018

2019

2020

2021

The correlation of the rankings compared to draft position in 2021 was 0.7739.

The sources used:

Bob McKenzie (TSN, ranked 90)

Craig Button (TSN, ranked 96)

HockeyProspect (ranked 112 skaters)

Corey Pronman (The Athletic, ranked 121)

Scott Wheeler (The Athletic, ranked 100)

Future Considerations (ranked 300)

Chris Peters (Daily Faceoff, ranked 100)

EliteProspects.com (ranked 121)

Will Scouch (ranked 92)

Smaht Scouting (ranked 128)

Recruit Scouting (ranked 224)

McKeensHockey.com (ranked 224)

The Hockey News (ranked 100)

Draft Prospects (ranked 240)

Dobber Prospects (ranked 100)

All of these rankings did not rank the same number of players. And not every player was ranked by each source. This offers a challenge to normalize the rankings.

To make things truly representative, players who were not ranked by a system were given the last ranking of the source+10. This ensured that a player not ranked did not benefit more than a player ranked low. Rankings with over 200 players ranked only received a bump of source+5.

As an example, Bob McKenzie ranked 90 players with 10 honourable mentions. Those not ranked by McKenzie but mentioned as honourable mentions received a rank of 100. Those not mentioned at all received a ranking of 110. HockeyProspect ranked 112 players. Those not ranked were given 122, and so on.

In 2019, we eliminated the top two and bottom two scores from the average. This improved the results dramatically from other years. We returned to this method for the 2021 rankings, but the uncertainty of the draft meant the results weren’t as solid. We continue with this method for 2022.

Hockey Prospect ranked goaltenders separately, this means that goaltenders are ranked on 14 sources, not 15.

The “Drop” column shows the difference in average between the person immediately above them in the rankings. This is useful to create groups of similarly ranked players.

You will see the averages get close together as you approach the bottom. That is because many of those players were not ranked by several sources, meaning the averages tended to be more equal. This also represents how close players are once you get to a certain point in the draft.

The “Range” column shows the difference between the player’s highest ranking and their lowest one. As an example, Shane Wright has a range of ‘1’ because he was ranked first or second by every source. Juraj Slafkovsky has a range of ‘4’ because his highest ranking is 1 and his lowest is 5.

The top three is separated by just 1.77 which makes it the closest top three since I started tracking these rankings in 2016 (The 2016 rankings were not published).

The highest variance in the first 32 prospects is Ryan Chesley with a range of 62.

The “Best” column is pretty self explanatory: it is the player’s best ranking.

(Note that you will need to scroll the table to the right in order to see all columns).

Below are the 151 ranked players. In order to qualify for the rankings, players needed to be included on at least five of the 15 sources (since we took away the top and bottom two scores, we wanted to make sure players were guaranteed to be using at least one of their own rankings).

Please note that all names, measurements, teams and positions are from Elite Prospects at mid-season.

2022 Draft Rankings RK NAME HT WT DOB POS S TEAM LEAGUE AVG DROP RANGE BEST RK NAME HT WT DOB POS S TEAM LEAGUE AVG DROP RANGE BEST 1 SHANE WRIGHT 6'1" 187 2004-01-05 C R KINGSTON FRONTENACS OHL 1.11 NA 1 1 2 LOGAN COOLEY 5'10" 174 2004-05-04 C L U.S. NATIONAL U18 TEAM USDP 2.56 1.44 3 1 3 JURAJ SLAFKOVSKY 6'4" 225 2004-03-30 LW L TPS LIIGA 2.89 0.33 4 1 4 DAVID JIRICEK 6'3" 190 2003-11-28 D R HC PLZEN CZECHIA 4.89 2.00 5 2 5 SIMON NEMEC 6'1" 192 2004-02-15 D R HK NITRA SLOVAKIA 4.89 0.00 7 2 6 JOAKIM KEMELL 5'11" 176 2004-04-27 RW R JYP LIIGA 7.89 3.00 9 3 7 MATTHEW SAVOIE 5'9" 179 2004-01-01 C R WINNIPEG ICE WHL 8.11 0.22 16 3 8 CUTTER GAUTHIER 6'3" 194 2004-01-19 C/LW L U.S. NATIONAL U18 TEAM USDP 9.78 1.67 18 5 9 JONATHAN LEKKERIMÄKI 5'11" 172 2004-07-24 RW R DJURGÅRDENS IF J20 J20 NATIONELL 9.89 0.11 10 8 10 FRANK NAZAR 5'10" 174 2004-01-14 C/RW R U.S. NATIONAL U18 TEAM USDP 11.22 1.33 21 4 11 DANILA YUROV 6'1" 179 2003-12-22 RW L METALLURG MAGNITOGORSK KHL 12.44 1.22 15 9 12 PAVEL MINTYUKOV 6'1" 192 2003-11-25 D L SAGINAW SPIRIT OHL 14.11 1.67 21 5 13 KEVIN KORCHINSKI 6'2" 185 2004-06-21 D L SEATTLE THUNDERBIRDS WHL 14.67 0.56 12 8 14 BRAD LAMBERT 6'0" 179 2003-12-19 C/RW R JYP LIIGA 15.11 0.44 39 3 15 MARCO KASPER 6'1" 183 2004-04-08 C L RÖGLE BK SHL 16.78 1.67 24 7 16 DENTON MATEYCHUK 5'11" 187 2004-07-12 D L MOOSE JAW WARRIORS WHL 17.56 0.78 19 8 17 LIAM ÖHGREN 6'1" 187 2004-01-28 LW L DJURGÅRDENS IF J20 J20 NATIONELL 18.78 1.22 16 10 18 CONOR GEEKIE 6'4" 205 2004-05-05 C L WINNIPEG ICE WHL 20.11 1.33 24 7 19 JIRI KULICH 6'0" 172 2004-04-14 C L HC KARLOVY VARY CZECHIA 20.78 0.67 18 14 20 IVAN MIROSHNICHENKO 6'1" 185 2004-02-04 LW R OMSKIE KRYLIA VHL 22.78 2.00 28 12 21 RUTGER MCGROARTY 6'0" 205 2004-03-30 C L U.S. NATIONAL U18 TEAM USDP 22.89 0.11 36 11 22 ISAAC HOWARD 5'10" 183 2004-03-30 LW L U.S. NATIONAL U18 TEAM USDP 23.22 0.33 33 10 23 OWEN PICKERING 6'4" 179 2004-01-27 D L SWIFT CURRENT BRONCOS WHL 23.33 0.11 40 13 24 JAGGER FIRKUS 5'10" 154 2004-04-29 F R MOOSE JAW WARRIORS WHL 24.11 0.78 34 15 25 NOAH ÖSTLUND 5'11" 163 2004-03-11 C L DJURGÅRDENS IF J20 J20 NATIONELL 24.44 0.33 31 10 26 FILIP MESAR 5'10" 172 2004-01-03 W/C R HK POPRAD SLOVAKIA 25.11 0.67 48 11 27 JIMMY SNUGGERUD 6'2" 185 2004-06-01 F R U.S. NATIONAL U18 TEAM USDP 25.22 0.11 34 8 28 RYAN CHESLEY 6'0" 194 2004-02-27 D R U.S. NATIONAL U18 TEAM USDP 30.11 4.89 62 10 29 LIAN BICHSEL 6'5" 216 2004-05-18 D L LEKSANDS IF SHL 32.11 2.00 40 15 30 OWEN BECK 6'0" 190 2004-02-03 C R MISSISSAUGA STEELHEADS OHL 34.22 2.11 26 21 31 NATHAN GAUCHER 6'3" 207 2003-11-06 C R QUÉBEC REMPARTS QMJHL 34.44 0.22 35 23 32 LANE HUTSON 5'8" 148 2004-02-14 D L U.S. NATIONAL U18 TEAM USDP 34.56 0.11 39 19 33 CALLE ODELIUS 6'0" 185 2004-05-30 D L DJURGÅRDENS IF J20 J20 NATIONELL 34.89 0.33 57 15 34 GLEB TRIKOZOV 6'1" 185 2004-08-12 C/RW R OMSKIE KRYLIA VHL 35.22 0.33 74 8 35 MATTIAS HÄVELID 5'10" 172 2004-01-01 D R LINKÖPING HC J20 J20 NATIONELL 35.44 0.22 40 26 36 TRISTAN LUNEAU 6'2" 174 2004-01-12 D R GATINEAU OLYMPIQUES QMJHL 36.67 1.22 44 27 37 SEAMUS CASEY 5'10" 161 2004-01-08 D R U.S. NATIONAL U18 TEAM USDP 38.56 1.89 42 12 38 SAM RINZEL 6'4" 181 2004-06-25 D R CHASKA HIGH USHS-MN 39.89 1.33 34 28 39 DAVID GOYETTE 5'11" 174 2004-03-27 C L SUDBURY WOLVES OHL 40.11 0.22 41 20 40 LUCA DEL BEL BELLUZ 6'1" 179 2003-11-10 C L MISSISSAUGA STEELHEADS OHL 41.22 1.11 61 23 41 JACK HUGHES 6'0" 165 2003-11-02 C L NORTHEASTERN UNIV. NCAA 41.78 0.56 44 29 42 TY NELSON 5'10" 196 2004-03-30 D R NORTH BAY BATTALION OHL 43.22 1.44 63 31 43 FILIP BYSTEDT 6'4" 187 2004-02-04 C L LINKÖPING HC J20 J20 NATIONELL 46.78 3.56 41 34 44 JULIAN LUTZ 6'2" 185 2004-02-29 F L EHC MÜNCHEN DEL 47.33 0.56 43 26 45 ELIAS SALOMONSSON 6'1" 172 2004-08-31 D R SKELLEFTEÅ AIK J20 J20 NATIONELL 50.00 2.67 52 36 46 DANNY ZHILKIN 6'2" 183 2003-12-19 C L GUELPH STORM OHL 50.44 0.44 38 34 47 JANI NYMAN 6'3" 207 2004-07-30 LW L ILVES U20 U20 SM-SARJA 51.67 1.22 44 33 48 ADAM SÝKORA 5'10" 172 2004-09-07 RW/LW L HK NITRA U20 SLOVAKIA U20 52.44 0.78 80 30 49 ALEXANDER PEREVALOV 6'0" 192 2004-04-16 LW R LOKO YAROSLAVL MHL 53.56 1.11 97 21 50 MATS LINDGREN 6'0" 176 2004-08-26 D L KAMLOOPS BLAZERS WHL 53.78 0.22 47 35 51 MATYAS SAPOVALIV 6'4" 190 2004-02-12 F L SAGINAW SPIRIT OHL 54.78 1.00 41 35 52 ADAM INGRAM 6'2" 174 2003-10-14 F L YOUNGSTOWN PHANTOMS USHL 54.78 0.00 41 43 53 RIEGER LORENZ 6'2" 185 2004-03-30 C L OKOTOKS OILERS AJHL 56.11 1.33 67 42 54 NOAH WARREN 6'5" 214 2004-07-15 D R GATINEAU OLYMPIQUES QMJHL 57.11 1.00 65 33 55 REID SCHAEFER 6'3" 214 2003-09-21 LW L SEATTLE THUNDERBIRDS WHL 57.78 0.67 82 20 56 MAVERIC LAMOUREUX 6'7" 196 2004-01-13 D R DRUMMONDVILLE VOLTIGEURS QMJHL 58.89 1.11 81 30 57 PAUL LUDWINSKI 5'11" 172 2004-04-23 C L KINGSTON FRONTENACS OHL 59.56 0.67 59 35 58 CAMERON LUND 6'2" 185 2004-06-07 C R GREEN BAY GAMBLERS USHL 61.78 2.22 96 35 59 TOMAS HAMARA 6'0" 185 2004-03-09 D L TAPPARA U20 U20 SM-SARJA 63.00 1.22 92 46 60 SIMON FORSMARK 6'2" 194 2003-10-17 D L ÖREBRO HK J20 J20 NATIONELL 63.67 0.67 73 35 61 DEVIN KAPLAN 6'3" 198 2004-01-10 F R U.S. NATIONAL U18 TEAM USDP 64.56 0.89 79 36 62 ISAIAH GEORGE 6'1" 194 2004-02-15 D L LONDON KNIGHTS OHL 65.00 0.44 86 35 63 HUNTER HAIGHT 5'10" 172 2004-04-04 C R BARRIE COLTS OHL 67.78 2.78 81 34 64 VLADIMIR GRUDININ 5'10" 159 2003-12-09 D L KRASNAYA ARMIYA MOSKVA MHL 71.00 3.22 100 14 65 CHRISTIAN KYROU 5'11" 183 2003-09-16 D R ERIE OTTERS OHL 73.22 2.22 118 36 66 JORDAN GUSTAFSON 5'11" 179 2004-01-20 F L SEATTLE THUNDERBIRDS WHL 73.67 0.44 79 43 67 FRASER MINTEN 6'1" 185 2004-07-05 F L KAMLOOPS BLAZERS WHL 74.56 0.89 75 47 68 MATTHEW POITRAS 5'11" 172 2004-03-10 C R GUELPH STORM OHL 75.11 0.56 66 39 69 BRYCE MCCONNELL-BARKER 6'1" 187 2004-06-04 C L SOO GREYHOUNDS OHL 75.22 0.11 70 42 70 KASPER KULONUMMI 6'0" 179 2004-03-01 D R JOKERIT U20 U20 SM-SARJA 75.89 0.67 84 50 71 RYAN GREENE 6'2" 174 2003-10-21 C R GREEN BAY GAMBLERS USHL 76.22 0.33 111 57 72 TOPI RÖNNI 6'2" 183 2004-05-05 C L TAPPARA U20 U20 SM-SARJA 76.33 0.11 64 41 73 ALEKSANTERI KASKIMÄKI 6'0" 183 2004-02-06 C L HIFK U20 U20 SM-SARJA 76.67 0.33 53 55 74 VINZENZ ROHRER 5'11" 168 2004-09-09 RW R OTTAWA 67'S OHL 76.78 0.11 67 59 75 DYLAN JAMES 6'0" 183 2003-10-12 LW L SIOUX CITY MUSKETEERS USHL 80.78 4.00 254 51 76 MATTHEW SEMINOFF 5'11" 183 2003-12-27 RW R KAMLOOPS BLAZERS WHL 83.78 3.00 66 56 77 ARTYOM DUDA 6'1" 181 2004-04-08 D L KRASNAYA ARMIYA MOSKVA MHL 84.44 0.67 94 44 78 LUDWIG PERSSON 5'11" 179 2003-10-08 C/LW L FRÖLUNDA HC J20 J20 NATIONELL 84.44 0.00 77 45 79 ALEXANDER SUZDALEV 6'2" 172 2004-03-05 LW L HV71 J20 J20 NATIONELL 85.44 1.00 100 37 80 JORDAN DUMAIS 5'9" 165 2004-04-15 RW R HALIFAX MOOSEHEADS QMJHL 85.78 0.33 77 33 81 VIKTOR NEUCHEV 6'2" 165 2003-10-25 F L AVTO YEKATERINBURG MHL 86.00 0.22 100 38 82 TYLER BRENNAN 6'4" 190 2003-09-27 G L PRINCE GEORGE COUGARS WHL 86.10 0.10 82 60 83 NICHOLAS MOLDENHAUER 5'11" 170 2004-05-25 C/RW R CHICAGO STEEL USHL 86.11 0.01 147 40 84 GAVIN HAYES 6'1" 176 2004-05-14 RW R FLINT FIREBIRDS OHL 89.00 2.89 85 46 85 CRUZ LUCIUS 6'0" 176 2004-04-05 RW R U.S. NATIONAL U18 TEAM USDP 90.56 1.56 85 55 86 MICHAEL BUCHINGER 6'0" 185 2004-04-25 D L GUELPH STORM OHL 91.89 1.33 92 48 87 JACK DEVINE 5'11" 172 2003-10-02 RW R UNIV. OF DENVER NCAA 92.33 0.44 106 37 88 MICHAEL FISHER 6'3" 194 2004-05-02 D R ST. MARK'S SCHOOL USHS-PREP 93.67 1.33 263 42 89 MIKO MATIKKA 6'3" 187 2003-10-26 RW R JOKERIT U20 U20 SM-SARJA 94.22 0.56 132 44 90 OTTO SALIN 5'11" 192 2004-03-07 D R HIFK U20 U20 SM-SARJA 94.33 0.11 86 52 91 TOPIAS LEINONEN 6'5" 216 2004-07-19 G L JYP U20 U20 SM-SARJA 95.10 0.77 92 59 92 ILYA KVOCHKO 5'9" 159 2004-02-22 C/LW L STALNYE LISY MAGNITOGORSK MHL 95.78 0.68 58 64 93 BEAU JELSMA 5'10" 174 2004-04-28 LW L BARRIE COLTS OHL 97.44 1.67 72 65 94 BRANDON LISOWSKY 5'9" 172 2004-04-13 F L SASKATOON BLADES WHL 100.00 2.56 83 53 95 ARSENI KOROMYSLOV 6'3" 181 2003-11-03 D L SKA-1946 ST. PETERSBURG MHL 103.11 3.11 93 45 96 ALEXANDER PELEVIN 5'11" 172 2004-05-16 D L CHAIKA NIZHNY NOVGOROD MHL 103.33 0.22 175 54 97 SPENCER SOVA 6'1" 185 2004-01-10 D L ERIE OTTERS OHL 103.67 0.33 55 76 98 JORIAN DONOVAN 6'2" 181 2004-04-05 D L HAMILTON BULLDOGS OHL 104.11 0.44 133 61 99 MIKEY MILNE 5'11" 185 2002-09-21 LW L WINNIPEG ICE WHL 104.22 0.11 182 63 100 QUINN FINLEY 6'0" 170 2004-08-08 F L MADISON CAPITOLS USHL 104.22 0.00 155 72 101 JAKE KARABELA 5'11" 170 2004-03-07 C L GUELPH STORM OHL 104.56 0.33 117 69 102 COLE SPICER 5'10" 174 2004-06-13 F L U.S. NATIONAL U18 TEAM USDP 104.78 0.22 98 79 103 FABIAN WAGNER 6'0" 176 2004-05-07 RW L LINKÖPING HC J20 J20 NATIONELL 104.89 0.11 119 40 104 PANO FIMIS 5'10" 174 2004-06-17 C R NIAGARA ICEDOGS OHL 104.89 0.00 116 48 105 COLE KNUBLE 5'10" 170 2004-07-01 RW R FARGO FORCE USHL 105.44 0.56 108 52 106 TYLER DUKE 5'9" 179 2004-07-19 D L U.S. NATIONAL U18 TEAM USDP 106.11 0.67 92 45 107 KIRILL DOLZHENKOV 6'6" 236 2004-04-20 LW L KRASNAYA ARMIYA MOSKVA MHL 106.89 0.78 86 65 108 SERVÁC PETROVSKÝ 5'11" 179 2004-08-10 C L OWEN SOUND ATTACK OHL 107.44 0.56 57 70 109 DMITRI BUCHELNIKOV 5'10" 163 2003-09-06 F R SKA-1946 ST. PETERSBURG MHL 107.56 0.11 61 77 110 ELIAS PETTERSSON 6'2" 185 2004-02-16 D L ÖREBRO HK J20 J20 NATIONELL 107.67 0.11 95 57 111 ZAM PLANTE 5'9" 161 2004-08-24 F L CHICAGO STEEL USHL 108.11 0.44 214 91 112 JÉRÉMY LANGLOIS 6'1" 185 2003-09-19 D L CAPE BRETON EAGLES QMJHL 108.44 0.33 130 91 113 CEDRICK GUINDON 5'10" 170 2004-04-21 C L OWEN SOUND ATTACK OHL 109.22 0.78 146 83 114 JOSH FILMON 6'2" 159 2004-03-18 F L SWIFT CURRENT BRONCOS WHL 109.44 0.22 80 68 115 JACE WEIR 6'2" 185 2004-05-21 D R RED DEER REBELS WHL 110.44 1.00 76 77 116 JERE LASSILA 5'10" 174 2004-03-08 C L JYP U20 U20 SM-SARJA 110.67 0.22 110 79 117 JAKE LIVANAVAGE 5'10" 161 2004-05-06 D L CHICAGO STEEL USHL 110.78 0.11 123 70 118 DANIIL O. IVANOV 6'4" 209 2003-09-26 D L MHK SPARTAK MOSKVA MHL 111.22 0.44 260 45 119 LUDVIG JANSSON 6'0" 176 2003-12-27 D R SÖDERTÄLJE SK HOCKEYALLSVENSKAN 111.44 0.22 129 62 120 DANIIL ORLOV 6'2" 181 2003-12-21 D L SAKHALINSKIYE AKULY MHL 111.89 0.44 68 70 121 BEN HEMMERLING 5'10" 159 2004-04-21 F R EVERETT SILVERTIPS WHL 112.22 0.33 85 81 122 MARCUS NGUYEN 5'10" 172 2004-08-02 RW R PORTLAND WINTERHAWKS WHL 112.67 0.44 168 77 123 MARKUS VIDICEK 5'10" 154 2004-03-21 C L HALIFAX MOOSEHEADS QMJHL 113.00 0.33 224 44 124 TYSON JUGNAUTH 5'11" 161 2004-04-17 D L WEST KELOWNA WARRIORS BCHL 113.00 0.00 81 82 125 ALEX BUMP 6'0" 194 2003-11-20 LW L OMAHA LANCERS USHL 113.44 0.44 65 91 126 MICHAEL LA STARZA 5'10" 185 2004-01-14 LW L WATERLOO BLACK HAWKS USHL 113.56 0.11 260 45 127 BRAYDEN SCHUURMAN 5'9" 192 2004-02-22 F R VICTORIA ROYALS WHL 113.78 0.22 195 77 128 SAMUEL SAVOIE 5'10" 190 2004-03-25 C L GATINEAU OLYMPIQUES QMJHL 114.22 0.44 144 85 129 BEN MACDONALD 5'11" 165 2004-02-24 LW L NOBLE & GREENOUGH SCHOOL USHS-PREP 114.33 0.11 251 54 130 ALEXIS GENDRON 5'10" 174 2003-12-30 C L BLAINVILLE-BOISBRIAND ARMADA QMJHL 114.44 0.11 191 54 131 ANGUS BOOTH 6'1" 176 2004-04-27 D L SHAWINIGAN CATARACTES QMJHL 114.56 0.11 99 70 132 SANDIS VILMANIS 6'1" 194 2004-01-23 F L LULEÅ HF J20 J20 NATIONELL 114.56 0.00 158 90 133 BRENNAN ALI 6'1" 194 2004-02-09 C L AVON OLD FARMS SCHOOL USHS-PREP 115.00 0.44 105 53 134 KIRILL KUDRYAVTSEV 5'11" 201 2004-02-05 D L SOO GREYHOUNDS OHL 115.67 0.67 138 80 135 RYAN HEALEY 6'1" 179 2004-05-19 D R SIOUX FALLS STAMPEDE USHL 115.78 0.11 207 58 136 ANTONIN VERREAULT 5'8" 163 2004-07-28 LW L GATINEAU OLYMPIQUES QMJHL 115.78 0.00 81 72 137 MATHEW WARD 5'8" 157 2004-01-24 F L SWIFT CURRENT BRONCOS WHL 116.00 0.22 81 74 138 GEORGE FEGARAS 6'2" 185 2004-04-26 D R NORTH YORK RANGERS OJHL 116.00 0.00 153 86 139 DANIIL DAVYDOV 5'11" 165 2004-03-06 F L MHK DYNAMO ST. PETERSBURG MHL 116.33 0.33 127 103 140 TUCKER ROBERTSON 5'10" 190 2003-06-22 RW/C R PETERBOROUGH PETES OHL 116.56 0.22 76 67 141 LUCAS EDMONDS 5'11" 185 2001-01-27 RW/LW R KINGSTON FRONTENACS OHL 117.11 0.56 157 72 142 REID DYCK 6'4" 194 2004-01-20 G L SWIFT CURRENT BRONCOS WHL 118.40 1.29 90 76 143 HUDSON THORNTON 5'11" 181 2003-11-04 D L PRINCE GEORGE COUGARS WHL 119.22 0.82 129 80 144 JAKE FURLONG 6'1" 190 2004-03-04 D L HALIFAX MOOSEHEADS QMJHL 119.22 0.00 81 87 145 DAVID SPACEK 6'0" 170 2003-02-18 D R SHERBROOKE PHOENIX QMJHL 119.33 0.11 137 92 146 MAXIM BARBASHEV 6'0" 181 2003-12-18 LW L MONCTON WILDCATS QMJHL 119.67 0.33 81 121 147 JEREMY WILMER 5'7" 141 2003-08-16 C L TRI-CITY STORM USHL 120.11 0.44 148 99 148 KOCHA DELIC 5'10" 183 2004-03-11 C L SUDBURY WOLVES OHL 120.33 0.22 130 91 149 HUGO HÄVELID 5'10" 174 2004-01-01 G L LINKÖPING HC J20 J20 NATIONELL 120.80 0.47 112 92 150 JAKOB NOREN 5'9" 170 2004-08-26 D L MODO HOCKEY J20 J20 NATIONELL 123.11 2.31 157 86 151 MAREK HEJDUK 6'0" 181 2004-01-03 F R U.S. NATIONAL U18 TEAM USDP 123.44 0.33 130 89

In the case of a tie in the average, the first tie breaker is the player with the best individual ranking, and the second tie breaker is the highest worst ranking.

The Montreal Canadiens have, for the moment, picks 1, 26, 33, 62, 66, 75, 92, 98, 127, 128, 130, 162, 194, and 216.

For more information on prospects, be sure to check out our prospect profiles here.